In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wir wollen für all jene, die momentan in ihren vier Wänden eingeschränkt leben, etwas Frühling ins Haus holen. Teilen Sie mit den Steirern Ihre Frühlings-Schnappschüsse!

Schicken Sie Ihr Frühlingsfoto! © Fuchs Jürgen

Ja, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Die derzeitige Verordnung erlaubt zwar in der Steiermark Spaziergänge im Freien - allerdings nur alleine oder mit Personen, mit denen man gemeinsam im Haushalt lebt. Das Kanzleramt appellierte kürzlich, dies aber nur in dringenden Fällen zu tun. Plus: Dabei muss man aber mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten! Ausgedehnte Familienausflüge, Picknicks sind nicht gestattet.