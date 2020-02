Facebook

Der Winter kehr zurück © Fuchs Jürgen

Am Wochenende war’s noch frühlingshaft, jetzt kehrt der Winter mit einer Kaltfront zurück:



Heute schneit es in der Obersteiermark (Ausseer Land, Mariazeller Land, Ennstal) bis in die Täler hinunter. Es wird deutlich kälter (im Ennstal und in Bad Aussee Tageshöchstwerte nur bis drei bis vier Grad, in der Früh null) – und vor allem auch stürmisch. Die Sturmböen erreichen im Norden und Nordosten bis zu 90 km/h, in den Bergen auch mehr, so Albert Sudy von der Zamg.