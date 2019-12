Facebook

Jänner 2019: Feuerwehr schaufelt Dächer in Mariazell ab © APA/LFV/FRANZ FINK

Am Ende des Jahres gleicht sich vieles aus. Das gilt insbesondere für die Wetterstatistik. Da zeigt sich zwar auch das, was unsereins im Jahr häufig gespürt hat – es war bundesweit um 1,6 Grad wärmer als im langjährigen Schnitt. Doch vor allem die Niederschlagsmenge (5 Prozent über dem Schnitt) drückt nicht aus, dass es zwischen Rekordschnee im Jänner in der Obersteiermark und Muren-Katastrophe im November in Murau landesweit ein äußerst trockener Sommer und Herbst war.