Tag des Ehrenamtes Meilensteine und Ehrenmedaillen des Landtags vergeben

Der Landtag zeichnete am Donnerstag drei engagierte Persönlichkeiten mit Medaillen aus, LR Lackner prämierte am Mittwoch 25 Steirer für ihr Engagement in der außerschulischen Jugendarbeit.