Caritas-Direktor Herbert Beiglböck © Jürgen Fuchs

Kirchen und Religionen sind im Wahlkampf vor die Aufgabe gestellt, Fundamentales und somit "Wahrheit" zu vertreten, "die eben gerade nicht durch Interessen geleitet ist". Das betonte der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck in Anlehnung an ein bekanntes Wort des deutschen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert über die Unterscheidung von Wahrheit und Interesse. Kirchen komme so eine Korrektur-Funktion zu, denn "die politischen Parteien zeigen vor der bevorstehenden Wahl deutlich, dass ihre Programme von Interessen bestimmt sind" und "sich ihre inhaltlichen Positionen dementsprechend häufig als 'situationselastisch' erweisen", legte Beiglböck in einem am Freitag veröffentlichten Beitrag für die theologische Feuilleton-Website "feinschwarz.net" dar.