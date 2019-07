Langstreckentransporte von Nutz- und Zuchttieren in die Türkei und nach Russland sind häufig. Sandra Krautwaschl fordert ein komplettes Aus solcher Transporte.

Steirische Rinder im Stall © Juergen Fuchs

Steirische Rinder sind auch außerhalb Österreichs und sogar weit über den EU-Raum hinaus begehrt. Allerdings sind auch die Schattenseiten von Lebendtier-Exporten bekannt: Immer wieder decken Tierschützer Missstände bei Langstreckentransporten von Tieren auf. Die Grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl wollte in einer Anfrage an Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) wissen, wieviele Kühe aus der Steiermark in den letzten Jahren wohin transportiert werden.