Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Günter Pilch

An sich wollte Gerhard Pilat die Saison ja am 10. Mai eröffnen. „Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht ...“, meinte er noch Mitte April. Aber dieser Mai hatte es in sich: „Aufgrund des vielen, stark verwehten Neuschnees“ musste er die Eröffnung der Eisenerzer Reichensteinhütte zunächst „bis auf Weiteres“ verschieben – seit 22. ist nun zwar offen, richtig los geht’s aber erst an diesem Wochenende. Mit „einem Monat Verspätung zum vorigen Jahr“.