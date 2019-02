Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fasching, STrobl, Strohmayer, Theißl und Snobe © Kleine Zeitung/Schwarz

Die styriate als Verstärkung des Technikteams hautnah miterleben oder die besten Eisbecher der Welt kreieren, Farmarbeit in Norwegen oder mittels Promotion Bären retten - die Palette an Angeboten ist groß und die Arbeit der Ferialjobs oder Praktika sehr vielfältig. "Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hat sich auch in den Ferialjobs niedergeschlagen", erklärt Gregor Fasching von der Logo-Jobbörse. Mit Unternehmen wie Norske Skog, Breitenfeld Edelstahl, die Andritz AG oder Magna gibt es auch Unternehmen, die größere Zahlen an Stellen bereitstellen. "Aber auch die Mittelständischen Unternehmen bieten viele Stellen an", erklärt der Experte. Anfragen von Unternehmen in die steirische Jobbörse zu kommen, gibt es sogar aus Afrika: "Ein Park aus Namibia hat sich sogar bei mir gemeldet." Insgesamt ist die Plattform für rund 600 Firmen Anlaufstelle, um freie Ferialpraktikums- oder Ferialstellen zu besetzten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.