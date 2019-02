Der Unterschied zwischen Süd- und Obersteiermark war an diesem Wochenende ein großer. Radkersburg kam auf 16 Grad plus, die Ramsau auf 20 Zentimeter Neuschnee. Im Süden wird's jetzt kälter, in den Bergen lockt Skiwetter.

Im Norden gab's Neuschnee, im Süden war's sehr warm © Jürgen Fuchs

Was für ein Wochenende: Während sich Frau Holle vor allem in Westösterreich austobte, gab es in Radkersburg am Samstag Temperaturen bis zu 16 Grad plus - heute, Sonntag, kam Fürstenfeld auch schon auf 12 Grad.

