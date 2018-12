Facebook

Friedrich Felzmann gehört zu den meistgesuchten Verdächtigen in Europa © Europol

In Hamburg war am Abend ein großer Polizei-Einsatz im Laufen. Es ging dabei um den gesuchten Doppelmörder von Stiwoll - Friedrich Felzmann. Die Online-Ausgabe der Bild-Zeitung (bild.de) hatte erfahren, dass ein österreichischer Busfahrer einen der meist gesuchten Verdächtigen Europas zuvor in St. Pauli erkannt haben will. Der Mann sei darauf in ein Taxi gestiegen.