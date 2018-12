Seit 1986 ist der 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamts. Auch in der Steiermark engagieren sich Tausende unentgeltlich in verschiedenen Institutionen. Heute wird ihnen speziell gedankt.

Unsere freiwilligen Helfer, der Kitt der Gesellschaft © Christian Huemer

Am 5. Dezember kommt nicht nur der Krampus zu vielen Steirern, es ist auch der Internationale Tag des Ehrenamts. Dieser wird nach einem Beschluss der Vereinten Nationen bereits seit 1986 begangen und soll die ehrenamtliche Tätigkeit als Dienst an der Allgemeinheit besonders hervorheben.

Gerade in Österreich ist das gesellschaftliche Zusammenleben stark auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, sei es im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, im sozialen Bereich oder in gemeinnützigen Vereinen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 werden dadurch jährich rund 10 Milliarden Euro an Wertschöpfung generiert.

In der Steiermark nützen die verschiedenen Freiwilligenorganisationen den 5. Dezember, um sich bei ihren Mitarbeitern für die vielen unentgeltlichen Stunden zu bedanken. Und auch die offizielle Steiermark tut es: Der Steiermärkische Landtag wird heute Abend stellvertretend drei Personen aus dem Kreis der Freiwilligen Ehrenmedaillen verleihen. Es sind dies Josef Hödl-Schmid aus Kammern, Thomas Kroneis aus Bruck und Brigitte Syen aus Bad Aussee.

Grundwasserspiegel der Nächstenliebe

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried hat gleich 50.000 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, auf die er jeden Tag zählen kann. "Ich bin sehr stolz auf das, was in unseren Reihen geleistet wird", lässt er ihnen ausrichten.

In den verschiedenen Einrichtungen der Caritas engagieren sich steiermark rund 2000 Menschen freiwillig. „Sie tragen durch ihr Engagement zu einem guten Miteinander in der Gesellschaft bei und sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel der Nächstenliebe hochgehalten wird. Der Tag des Ehrenamtes ist für mich eine Gelegenheit, ihnen dafür zu danken", sagt Caritasdirektor Herbert Beiglböck.

Im Roten Kreuz sind des rund 11.200 freiwillige Mitarbeiter, die in der Steiermark nicht nur den Rettungs- und Krankentransport am Laufen halten, sie sind auch im Blutspendedienst bis hin zum Besuchsdienst in der rot-weißen Uniform aktiv. Das Rote Kreuz sieht sich als große Familie mit einem starken Herz, wie das kurze Video anlässlich des internationalen Freiwilligentages zeigt.

Auch Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross spricht ihren Ehrenamtlichen in der Steiermark ein großes Danke aus. Rund 700 sind es, die sich in den 25 Pflegeheimen der Vokshilfe oder auch in anderer Form der SeniorInnenbetreuung widmen. "Ihr alle sorgt mit eurem Engagement für sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Euer Einsatz hilft, verändert und hinterlässt Spuren!", so Gross.