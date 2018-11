Facebook

Blick auf Trofaiach © Grill

Bereits am Montag hat der Winter erstmals grüßen lassen und sich über die südlichen Landesteile gelegt. In der Nacht auf Dienstag hat das Mittelmeertief noch etwas Schnee-Nachschub besorgt und für angezuckerte Landschaften gesorgt. Gegen 7.30 Uhr lagen auf dem Schöckl laut den Aufzeichnungen der Zamg 11 Zentimeter Schnee, auf der Pack waren es 8 Zentimeter. Weniger war es in Deutschlandsberg (2 Zentimeter) und in Leibnitz (1 Zentimeter). In der Landeshauptstadt Graz blieb auf den Straßen überhaupt kaum Schnee liegen. "Der Boden ist dafür auch noch nicht kalt genug", sagt Albert Sudy von der Zamg. Die nördlichen Teile der Steiermark bleiben vorerst überhaupt trocken, das Mittelmeertief reicht nicht so weit in den Norden.

