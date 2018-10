Beißkorbpflicht"Es kommt kein Hund als Kampfhund auf die Welt"

Seit 2013 sind Hundekundekurse für Hundehalter in der Steiermark verpflichtend. An öffentlichen Plätzen besteht eine Maulkorb- oder Leinenpflicht.

An öffentlichen Plätzen schreibt das Landes-Sicherheitsgesetz Maulkorb oder Leine für Hunde vor © APA/HERBERT NEUBAUER

In der Steiermark gibt es eine Verpflichtung für jene Personen, die in den letzten fünf Jahren keinen Hund hatten, einen vierstündigen Hundekundekurs zu besuchen. Dafür hat der Hundehalter ab Anschaffung des Tieres ein Jahr Zeit. „Das ist eine theoretische Information über grundlegende Dinge“, erklärt die steirische Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck. Allerdings könne kein Kurs der Welt einen Hundebiss verhindern. „Eine Beißkorbpflicht greift viel zu kurz, weil 73 Prozent der Beißunfälle im häuslichen Umfeld passieren“, so die Expertin.

