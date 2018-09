Land eröffnet den in Turbulenzen befindlichen Biogasanlagen neue Perspektive: Das Gas soll als Biomethan ins Erdgasnetz gehen. Eine Million Euro steht bereit.

Biogas soll künftig als Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist werden © countrypixel - Fotolia

40 Biogasanlagen produzieren in der Steiermark Strom, fast alle stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Wie berichtet, haben hohe Rohstoffpreise die bäuerlichen Betreiber in die Bredouille gebracht, Anlagen können über die fixen Strom-Einspeisetarife nicht abbezahlt werden. Jetzt tut sich für die steirische Biogas-Branche eine neue Perspektive auf: Künftig könnten die Anlagenbetreiber ihr Gas zu Biomethan veredeln und ins bestehende Erdgasnetz einspeisen, anstatt es in Strom zu verwandeln.

