Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moderates Wetter ist angesagt, Regenschauer nicht ausgeschlossen © Fuchs Jürgen

Am Samstag setzt sich die Wetterbesserung überall in der Steiermark langsam weiter fort. Deshalb lockern auch die zunächst teils schichtförmigen Wolken tagsüber immer wieder auch mehr auf und es zeigt sich damit auch oft länger die Sonne am Himmel. Es bilden sich vor allem über den Bergen aber auch noch einige Quellwolken aus und ein lokaler Regenschauer ist am Nachmittag nicht auszuschließen. "Der Samstag eignet sich vor allem für Wanderungen oder auch für Radtouren", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts optimistisch. Die Temperaturen sind dabei angenehm und erreichen vor allem in den Nachmittagsstunden badetaugliche Werte zwischen 20 und 27 Grad. Am wärmsten ist es dabei in den Niederungen der Süd- und Südoststeiermark.