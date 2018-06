In der Steiermark kamen heuer bisher 29 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Auch österreichweit gibt es wieder mehr Unfalltote.

Tödlicher Unfall in der Vorwoche bei Schladming © APA/BFV LIEZEN/SCHLÜSSLMAYR

Der bislang letzte tödliche Unfall hatte sich in der Vorwoche in Schladming ereignet. Ein 23-jähriger Oberösterreicher starb, nachdem ein mit acht Personen überbesetzter Kombi über einen Abhang überschlagen hatte. Insgesamt kamen im ersten Halbjahr bereits 29 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das sind mehr als in den letzten beiden Jahren zu diesem Zeitpunkt.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat die Zahl Unfalltoten verglichen. Demnach gab es heuer (vorläufige Daten des Innenministeriums) 29 Verkehrstote, im ersten Halbjahr 2017 waren es 23 und im ersten Halbjahr 2016 28 Verkehrstote (endgültige Daten). In den Jahren zuvor lag die Zahl jeweils bei 30 oder mehr. Auch österreichweit ist die Opferbilanz heuer höher als im Vorjahr: 188 Menschen kamen ums Leben (170 waren es im ersten Halbjahr 2017).

"Die 29 Todesopfer des heurigen Jahres sind Mahnung, verstärkte Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit umzusetzen. Letztlich gibt es nur eine akzeptable Anzahl von tödlichen Verkehrsunfällen und die ist Null. Diesem Ziel gilt es so nahe wie möglich zu kommen", hält VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.