Das Land bekommt eine neue Hotline für medizinische Notfälle

Unter 1450 soll man in der Steiermark künftig medizinische Hilfe bekommen © Fotolia

"Wer hätte das gedacht? Steirer wollen Niederösterreichern nacheifern", stichelt Gesundheitslandesrat Christopher Drexler in Richtung Christof Constantin Chwjoka. Dieser gilt im Nachbarbundesland als "Mister Notruf" und schildert am Mittwoch auf der Gesundheitskonferenz in der Stadthalle Graz, was dieses Modell alles kann: von der Koordination der Notfälle, dem Alarmieren diverser Einsatzorganisationen über Abklären der Dringlichkeit bis zu Gesundheitsberatung am Handy.

