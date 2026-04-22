Irgendwann Kinder- und Jugendanwältin sein – das war eigentlich das Ziel von Tanja Stadler. Doch wie so oft im Leben kam alles anders als gedacht. Denn seit Anfang April ist sie Geschäftsführerin des Hilfswerks Steiermark. Menschen hilft sie dort auch nur eben auf eine andere Art.

Zuerst war hinsichtlich ihres Plans Anwältin zu werden noch alles auf Schiene. Die Grazerin, die heute in Gleisdorf lebt, studierte Rechtswissenschaften, da es danach aber kaum Stellen gab, hängte sie eine Ausbildung im Bereich Rechnungswesen an. Im Rückblick ein großes Glück, denn bereits in ihrem ersten Job erkannte die 45-Jährige, dass die Verbindung von Recht und Zahlen genau ihres ist.

Über die Steuerberatung landete sie schließlich im Finanzbereich im Sozialwesen. Mit 32 kam sie schließlich ins Hilfswerk Steiermark wo sie 2018 die Leitung der Finanzen übernahm, die bis heute ihr Steckenpferd geblieben sind. Förderungen im Sozialbereich, keine leichte Aufgabe. Für sie liegt der Schlüssel für die Zukunft in einem effizienten Einsatz von Fördergeldern sowie glasklarer Transparenz in den Finanzen. Es müsse klar sein, wo jeder einzelne Euro hinfließe.

Mit ihrem Wechsel in die Geschäftsführung übernimmt Stadler aber auch eine große Verantwortung. Mehr als 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt das Unternehmen. Eine Verantwortung, die sie an der Doppelspitze mit ihrem Kollegen Gerald Mussnig teilen kann. „Es ist eine große Verantwortung, aber irgendjemand muss es ja machen und ich traue es mir zu, weil es mir so viele Menschen zutrauen, die mich schon so lange begleiten“, sagt die 45-Jährige.

Ihr Ausgleich zum stressigen Alltag: Ihr Hund und „jede freie Minute im Wald zu verbringen“. Besonders wichtig ist ihr zudem ein entspannter Start in den Tag. Yoga ist in der Früh ein Muss. Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass ihr Wecker sie täglich bereits um 5.15 Uhr aus dem Schlaf holt. Die Zufriedenheit, die Yoga lehrt, verspürt Stadler aber auch im Job. „Ich fühle mich angekommen“, sagt sie.