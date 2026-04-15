Ein fehlerhafter Kleber und daraus folgende Aufregung. Das alles hat es doch schon einmal gegeben, oder? Was erinnert an die Bundespräsidentschaftswahl 2016, wiederholt sich nun in Österreichs Schulen. Betroffen sind nicht Wahlkuverts, sondern die Verpackungen der IKM-Tests, mit denen die Schulqualität an Volksschulen gemessen wird.

Was ist passiert? Einige steirische Schulen sollen der Bildungsdirektion rückgemeldet haben, dass sich bei der Verpackung der Tests der Klebestreifen löst. Gerüchte, nach denen das ganze Siegel aufgebrochen ist, konnten nicht bestätigt werden. Aufregung entstand dennoch. Mehrere verunsicherte Eltern haben sich dennoch bereits bei der Kleinen Zeitung gemeldet und fürchten daher eine Wiederholung der Prüfungen.

Keine Wiederholung der Tests notwendig

Dazu wird es nicht kommen, stellt Robert Klinglmaier vom Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulsystem klar. Er sagt: „Das ist keine Reifeprüfung und auch kein Skandal. Wir sehen keinen Handlungsbedarf“. Bei der Matura sind die Tests per Code versiegelt, bei den IKM-Überprüfungen nicht. Alles halb so wild, kein Grund zur Aufregung. Das gilt auch deshalb, weil die Schulen ohnehin einen Monat Zeit haben, um die Kompetenzmessungen durchzuführen. Dass bei knapp 15.000 Paketen eine leichtbeschädigte Charge dabei ist, wolle man jedenfalls nicht überbewerten.

Robert Klinglmaier © LPD/Helge Bauer

Wiederholen lassen, will man die Tests daher auch nicht. Klebestreifen hin oder her. Klar ist: Die IKM-Tests in der Steiermark haben zuletzt positive Entwicklungen gezeigt. Beim generellen Leistungsniveau schnitten die steirischen Kinder bei den im März veröffentlichten Ergebnissen leicht über dem österreichischen Durchschnitt ab. Alles im Soll also. Frei von Herausforderung ist die Volksschule aber nicht. So geht aus den Ergebnissen hervor, dass insbesondere die unterschiedlichen sozial-ökonomischen Herkünfte weiterhin stark den Bildungserfolg beeinflussen. Bildung wird in der Steiermark also weiterhin vererbt.

Steirermark schnitt zuletzt gut ab

Positiv ist hingegen, dass steirische Volksschulkinder sowohl bei Mathematik- als auch bei Deutschkenntnissen besser abschnitten als der bundesweite Durchschnittsschüler. In Mathematik erreichen steirische Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt 505 Punkte, während der österreichweite Mittelwert bei 500 Punkten liegt. 85 Prozent erreichen oder übertreffen den Bildungsstandard. In Deutsch (Lesen) erzielt die Steiermark 505 Punkte und liegt damit ebenfalls über dem österreichischen Durchschnitt von 500 Punkten. An diesen Zahlen ändert wohl auch kein Klebestreifen etwas.

Ab kommenden Schuljahr werden die Daten dann auch für jede Schule einzeln veröffentlicht. Das Bildungsminsiterium erhofft sich dadurch einen „fairen“ Vergleich Auch die Zentralmaturaergebnisse sollen von dieser Transparenz betroffen sein.