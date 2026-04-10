Bei Marillenbauern dürfte die Erleichterung groß sein, denn die vergangene Nacht brachte lediglich im Mürztal leichten Frost. Ansonsten blieben die Temperaturen in der gesamten Steiermark im Plusbereich. Die Nacht war somit wärmer als erwartet und sogar wärmer als jene zuvor, wie Martin Kulmer von der Geosphere Austria weiß.

Auch in den nächsten Tagen müssen Landwirte vorerst nicht um ihre Blüten und damit ihre Ernte zittern. Denn laut Kulmer werden die nächsten Tage noch wärmer, Frost ist nicht zu erwarten. Denn am Freitag trifft eine Warmfront aus dem Nordwesten auf die Steiermark.

Stellt sich noch die Frage, wie es um die Trockenheit steht. Zumindest in der Obersteiermark werden am Freitag starke Regenfälle erwartet. Hier können laut Kulmer bis zu 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen für den Süden. „Im Süden wo es ohnehin schon staubtrocken ist, kann der Regen sogar ganz ausbleiben.“, sagt Kulmer. Schnee ist unterdessen nur in den Bergen zu erwarten, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter an.

Blutregen bleibt der Steiermark erspart

Während in Deutschland heute Blutregen erwartet wird – darunter versteht man Regen, der durch Saharastaub verfärbt wird, bleibt die Steiermark diesmal verschont. Salzburg, Vorarlberg oder Tirol könnten Ausläufer des Blutregens abbekommen, allerdings ist auch das noch nicht sicher.

Das Wochenende bleibt dann in der ganzen Steiermark trocken. Die Sonne ist aber ein seltener Gast, denn Wolken halten sich hartnäckig. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei milden 12 bis 17 Grad. Am Sonntag traut sich die Sonne schließlich etwas häufiger hervor. Es weht ein lebhafter Wind. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 19 Grad. An wärmsten wird es im Ausseerland und im Ennstal.

Neue Woche startet mit viel Wind und wenig Sonne

Die neue Woche startet am Montag ebenfalls windig und mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Regen dürfte es laut aktuellen Prognosen kaum. Auch in der neuen Woche bleiben die Temperaturen im Plusbereich. In der Früh hat es zwischen drei und acht Grad. Am Nachmittag werden 14 bis 17 Grad erwartet.

Am Dienstag wird es tagsüber wieder etwas kühler. Die Frühwerte bleiben aber bei vier bis acht Grad. Tagsüber steigen sie auf maximal neun bis 13 Grad. Der Wind bleibt weiterhin lebhaft, mit Regen ist aber auch am Dienstag nicht zu rechnen. Ähnlich zeigt sich das Wetter laut heutiger Prognosen auch am Mittwoch, allerdings werden Schauer dann wieder wahrscheinlicher.