Hohe Spritpreise hin, Umweltbedenken her: Wenn es um die individuelle Mobilität geht, ist das Auto für die meisten Steirerinnen und Steirer nach wie vor das Maß aller Dinge. Das zeigen die aktuellen Zahlen von Statistik Austria und Landesstatistik zu Pkw & Co.

40.696 Pkw wurden demnach im Vorjahr in der Steiermark neu zugelassen – der höchste Wert seit der Pandemie. Rechnet man auch Motorräder, Lkw und andere Kraftfahrzeuge dazu, liegt die Neuzulassungszahl bei 55.130, was es ebenfalls seit 2019 nicht mehr gegeben hat. Die Folge dieser Entwicklung: Der Pkw-Bestand der Steirerinnen und Steirer wächst immer mehr an und hat heuer erstmals die Marke von 800.000 durchbrochen. Insgesamt sind in der Steiermark noch nie dagewesene 1,17 Millionen Kfz registriert.

Fast jeder dritte Pkw ist in Graz und Umgebung gemeldet

Mit Abstand am meisten Autos (und auch Kfz insgesamt) sind in der und rund um die Landeshauptstadt gemeldet: Fast ein Drittel aller steirischen Pkw ist mit Grazer (17 Prozent) oder GU-Kennzeichen (14 Prozent) unterwegs. Dagegen entfallen nur etwas mehr als zwei Prozent der Autos auf den Bezirk Murau, knapp acht Prozent etwa auf den Bezirk Südoststeiermark.

Gemessen an der Wohnbevölkerung der Bezirke dreht sich das Bild allerdings komplett. In Graz kommen laut den vorläufigen Einwohnerzahlen zu Jahresbeginn auf 1000 Stadtbewohner „nur“ 467 angemeldete Pkw, während es im Bezirk Südoststeiermark 736 und in Murau 693 sind.

Zieht man alle Kfz heran, gibt es erstmals in sieben steirischen Bezirken mehr motorbetriebene Fahrzeuge als Menschen. Spitzenreiter ist die Südoststeiermark mit 1.233 Kfz pro 1000 Einwohnern, während Graz bei 604 Kfz hält. Etwas weniger Straßenmotoren als Menschen sind sonst nur noch in den Bezirken Graz-Umgebung, Bruck-Mürzzuschlag, Murtal, Liezen und Leoben unterwegs.

Kraftfahrzeuge legten viel stärker zu als die Bevölkerung

In Summe kommen auf jeden Steirer und jede Steirerin – vom Baby bis zum Greis – inzwischen mehr als 0,9 Kraftfahrzeuge bzw. 0,6 Autos. Seit der Jahrtausendwende ist der Kfz-Bestand im Land um 30 Prozent, jener der Autos um 23 Prozent gestiegen. Die steirische Wohnbevölkerung ist im selben Zeitraum um weniger als acht Prozent gewachsen.

Bei den Antriebsarten setzen die meisten Steirerinnen und Steirer auf Benzin-Hybride (34 Prozent der Neuzulassungen), gefolgt von konventionellen Benzinern (29 Prozent), Elektroautos (17 Prozent) und Diesel-Pkw (11 Prozent). Von den 6980 im Vorjahr neu zugelassenen Elektroautos entfiel allerdings nur ein Drittel auf Privatzulassungen, der große Rest wurde laut Statistik Austria über Firmen angemeldet.

Elektroautos halten in Summe erst bei vier Prozent Anteil

Am gesamten steirischen Autobestand halten Diesel-Pkw übrigens mit 47 Prozent nach wie vor den größten Anteil, gefolgt von konventionellen Benzinern (41 Prozent). Autos mit reinem E-Antrieb liegen in Summe erst bei vier Prozent.