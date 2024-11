Auf das föhnig-warme Wetter zu Beginn der Woche folgte in der Nacht auf Freitag der erste Schneefall. An vielen Orten in der Steiermark hat sich eine zarte Schneedecke gebildet. Die Liftbetreiber nutzen bei den tiefen Temperaturen von bis zu minus 9 Grad unter null fleißig die Schneekanonen. Denn viele steirische Skigebiete wollen am 6. Dezember in die Saison starten.

Wintereinbruch: Bis zu 15 Zentimeter Schnee

Die Aussichten für die nächsten Tage stehen weiter auf Schnee: Allen voran in der Südoststeiermark, wie dick die Schneedecke tatsächlich sein wird, hängt davon ab, ob es zwischenzeitlich regnet.

Entlang der südsteirischen Weinstraße sind über Nacht einige Zentimeter Schnee zusammengekommen. Auch in Graz hat sich in der Nacht auf Freitag eine hauchdünne Schneedecke gebildet. „Desto mehr man Richtung Slowenien geht, umso mehr wird der Niederschlag“, bestätigt Hannes Rieder von der Geosphere Austria.

Erste Schneedecke in der Südsteiermark bei Ehrenhausen © Eva Brutmann

Wolken lockern auf

Freitagfrüh hat es vor allem in der Obersteiermark noch leicht geschneit, im Laufe des Tages sollen die Wolken allerdings auflockern und spätestens ab Mittag der Sonne Platz machen. Es weht mäßiger, in höheren Lagen auch stürmischer Wind aus Nordwest. Winterlich kalt mit teils Dauerfrost im Norden und maximal 4 Grad in der südlichen Steiermark.

Vorsicht auf schneeglatten Straßen in der Steiermark

So schön die vom Schnee angezuckerte Landschaft auch aussehen mag, so gefährlich rutschig ist es auf den Straßen. Das wurde bereits einer Autofahrerin auf der Lahnsattelstraße (B23) zum Verhängnis. Sie verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in weiterer Folge gegen eine Böschung. Die Lenkerin und ihr mitfahrendes Kind wurden dabei leicht verletzt.