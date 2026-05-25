Es ist ein alter Brauch, der auch in diesem Jahr rund 2500 Besucher in seinen Bann zog: Am Pfingstmontag ging in Feistritz im Gailtal wieder das traditionelle Kufenstechen über die Bühne. Bereits in den frühen Morgenstunden kam Kirchtagsstimmung auf. Um 14 Uhr startete dann das Kufenstechen in Oberfeistritz, weiter ging es danach in Unterfeistritz. Es war wieder spannend für die Zuschauer und herausfordernd für Ross und Reiter: Junge Männer reiten durch die Gasse der Besucher auf ungesattelten Pferden durch den Ort und schlagen dabei mit schweren Eisenschlägeln auf ein, an einem Holzpfahl angebrachtes, Holzfass. Derjenige, der mit seinem Treffer die letzte Kufe zerschlägt, hat den Bewerb für sich entschieden.

Die besten Bilder vom Kufenstechen

Am Ende des Tages gab es zwei Sieger: Christoph Jannach gewann in Oberfeistritz, Fabian Rauscher in Unterfeistritz. Veranstaltet werden Kirchtag und Kufenstechen von der örtlichen Burschenschaft. Obmann Armin Abuja und Stellvertreterin Nicole Möderndorfer zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf. Am Dienstag geht es weiter: Ab 17 Uhr findet dann das Kufenstechen der Verheirateten statt.