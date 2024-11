Wenn die PV-Anlage eine Warnung schickt, versteht der Laie meist nur Bahnhof. Meist sind es vernachlässigenswerte Statusmeldungen oder Fehlalarme, die vom Wechselrichter, dem Herzstück der Anlage, via App an den Anlagenbesitzer gesendet werden. Nur selten verlangt es ein Eingreifen des Benutzers, aber manchmal eben doch. Diese Einschätzung ist für den Hausbesitzer mit kleiner PV-Anlage am Dach schon nicht leicht. Aber was tun, wenn man leistungsstarke Großanlagen mit über 200 Wechselrichtern überwachen muss?

Hier setzt das Forschungsprojekt „PVSwarm“ an, das unter maßgeblicher Beteiligung der FH Campus 02 in Graz vorangetrieben wird. Im Kern geht es dabei um eine automatisierte Datenauswertung von PV-Anlagen, die von Künstlicher Intelligenz gestützt wird. „Für die Betreiber von Großanlagen sind die vielen Daten, die von den einzelnen Wechselrichtern zu Parametern wie Spannung, Leistung und Stromstärke gesendet werden, schwer zu überblicken. Wir arbeiten daran, aus diesen Daten nützliche Informationen herauszuholen“, sagt Gernot Hofer.

Als Informatiker ist er vor allem mit der Softwareseite des Forschungsprojekts betraut, in seinem Team arbeiten aber auch Elektroniker und Datenanalytiker an einem Programm, das den Zustand von PV-Anlagen nicht nur informativ abbildet, sondern auch vorausschauend Warnungen aussprechen kann. „Bei großen Anlagen, die sich abgelegen oder in schwer zugänglichen Gebieten befinden, braucht es eine solide Entscheidungsbasis, ob man aufgrund einer Systemmeldung einen Techniker hinschickt oder nicht. Wenn der die weite Anfahrt auf sich nimmt, nur um ein paar Blätter von den PV-Modulen zu entfernen, steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis“, sagt Hofer. Mit präziser Messtechnik der FH und durchdachter Auswertung der Daten aus der Anlage ließen sich solche unnötigen Wartungsausflüge vermeiden.

Erst recht, wenn man die Daten von mehreren, auf ein Gebiet verteilten PV-Anlagen miteinander verknüpfen kann. Deshalb setzt das Projektteam auf die „Schwarmintelligenz“ vieler Sonnenkraftwerke, die sich in geografischer Nähe befinden. „Funktioniert eine Anlage im Westen des Gebiets gut, im Osten hingegen schlecht, stellt sich die Frage, warum das so ist. Lassen sich Faktoren wie Beschattung und Wolkendecke ausschließen, braucht es präzise Messdaten, um zu entscheiden, ob die Notwendigkeit einer Wartung besteht, oder nicht“, sagt Hofer. Das Wetter sei überhaupt ein verkomplizierender Faktor in der Leistungs- und Ertragsermittlung von PV-Anlagen: Kein Tag könne mit dem anderen verglichen werden, die Jahreserzeugung schon gar nicht. Auch hier bestünde Potenzial für Künstliche Intelligenz, im Daten-Dschungel Überblick zu verschaffen, hofft man im Projekt-Team.

Rund 800.000 Euro an Förderungen wird dem Projekt zur Verfügung gestellt. Federführend für die Forschung ist dabei das Energy Analytics & Solution Lab (EAS-Lab), das FH Campus 02 und FH Joanneum gemeinsam betreiben. Für die nächsten drei Jahre hat es sich vorgenommen, ein funktionsfähiges Warnsystem zu entwickeln. Dabei erhält das Labor Unterstützung von Joanneum Research auf steirischer und von den Lakeside Labs auf Kärntner Seite. Teil des Forschungskonsortiums ist neben Softwareschmiede Novunex auch der PV-Anlagenspezialist Kärnten Solar, der in der Steiermark große PV-Anlagen betreibt und mit der Wartungsthematik Tag für Tag befasst ist. „In großem Maßstab können Fehlalarme bei PV-Anlagen auch Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität haben. Insofern ist unser Projekt auch ein Beitrag zur Energiewende, die stark von der optimierten Nutzung von Sonnenstrom geprägt sein wird“, sagt Hofer.