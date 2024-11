Ein Tischherd löste Samstagmittag in Leoben einen Einsatz aus. Eine Person hatte im Stadtteil Donawitz eine Explosion gemeldet, Rettungskräfte und Polizeistreifen rückten aus. In der Wohnung eines 61-Jährigen war in der Küche ein Tischherd explodiert, der Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren die Rettungskräfte bereits dabei, den Verletzten zu versorgen, er war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar.

Die Erhebungen der Polizei ergaben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Wärmetauscher des Gerätes defekt gewesen sei und dadurch die Explosion ausgelöst habe. Weitere Ermittlungen zur genauen Ursache werden allerdings noch durchgeführt, heißt es seitens der Polizei.

Der 61-Jährige wurde zur Behandlung ins LKH nach Bruck an der Mur gebracht.