Ein Grazer soll in den letzten Jahren ein weltweites Krypto-Netzwerk aufgezogen haben und Anlegern einen Schaden von vier Milliarden Dollar zugefügt haben, berichtet die „Kronen Zeitung“ Der Mann wurde in der Türkei verhaftet. Gemeinsam mit einem Partner soll er eine Kryptowährungsplattform mit Sitz in Dubai gegründet haben, die Anlegern in eine Rendite von bis zu 300 Prozent versprach. Millionen Menschen sollen in der Hoffnung auf schnelles Geld hier angedockt haben. Doch es floss kein Geld.