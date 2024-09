Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag in St. Radegund. Ein 73-Jähriger, ein Grazer, fuhr gegen 13.20 Uhr seinen Pkw auf der Willersdorferstraße in Richtung Ortszentrum. Der 73-Jährige dürfte einen Schlaganfall erlitten haben und stieg auf das Gaspedal des Pkw. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen eine Stützmauer neben der Straße.