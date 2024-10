Am Dienstag kehren in der Steiermark zehntausende Studierende an die Hochschulen zurück. Für viele von ihnen bringt das neue Studienjahr zahlreiche Sorgen mit sich ­– vor allem, was die finanzielle und mentale Situation angeht. Die Studienvertretungen rufen nach mehr Unterstützung von Bund und Land. Denn obwohl die letzten offiziellen Daten der vierjährlichen Studierendensozialerhebung noch aus der Zeit vor der Pandemie stammen, erleben sie die Hilferufe beinahe täglich an vorderster Front.