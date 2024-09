„Konkurrenzkampf“, so lautet laut Polizei das Motiv für einen handfesten Streit zwischen zwei Zeitungsausträgern. Ein 55-Jähriger aus Graz passte in Gösting zunächst einen anderen Mitstreiter (36) während des Austragens von Zeitungen ab und wollte ihn vermutlich an seiner Tätigkeit hindern. Dazu soll der 55-Jährige versucht haben, die Reifen des Fahrrads des 36-Jährigen mit einem Cuttermesser aufzustechen.