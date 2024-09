Erst am Montag sorgte ein Unfall mit zwei beteiligten Lkw für eine stundenlange Sperre des Gratkorntunnels Nord, ein Kraftfahrer aus Tschechien wurde schwer verletzt. Bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag waren die Folgen weit weniger dramatisch. Wie die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt berichtet, hatte sich kurz nach 3 Uhr früh ein Pkw im Gratkorntunnel 1 überschlagen und war auf dem Dach gelandet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich niemand mehr im Fahrzeug, der Lenker konnte es also selbstständig verlassen. Auch das Rote Kreuz wurde angefordert, es dürfte aber offenbar niemand schwer verletzt worden sein.