Zunächst lautete der Alarm auf Einbruch, der Täter befinde sich noch im Haus: Am Dienstag wurden gegen 21.45 Uhr zwei Streifen der Leibnitzer Polizei zu einem Wohnhaus in Kaindorf an der Sulm beordert. Die Polizisten durchsuchten das Haus und stießen dort auf zwei verängstigte junge Frauen – eine 20-Jährige und ihre Schwester. Sie hatten sich aus Angst versteckt, denn beim Eindringling handelte es sich um den Ex-Freund der 20-Jährigen. Dieser hatte inzwischen aber die Flucht ergriffen.

Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet und war auch schnell erfolgreich. Auf dem Nachbargrundstück spürten die Beamten den 22-jährigen Grazer auf und stellten ihn zur Rede. Der junge Mann wollte flüchten, wurde aber von den Polizisten eingeholt und festgenommen. Dabei setzte sich der 22-Jährige so vehement zur Wehr, dass vier Beamte und er selbst leichte Verletzungen davontrugen.

Eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ist dem Mann damit sicher. Es werden aber weitere folgen, die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen laufen.