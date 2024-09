Es sind eindrucksvolle Zahlen, die am Montag Bischof Werner Freistetter bei einem Treffen mit dem steirischen Bischof Wilhelm Krautwaschl vorlegte. Die Katholische Kirche Österreichs gab im Jahr 2023 insgesamt über alle Initiativen und Organisationen knapp 136 Millionen Euro an Entwicklungshilfe in 3300 Projekten in 125 Ländern aus. Freistetter ist der zuständige Bischof in Österreich für die internationale Zusammenarbeit. Der größte Einzelanteil der Hilfe in einem Gesamtwert von 17 Millionen Euro ging in die Ukraine.