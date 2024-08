Eine 75-jährige Grazerin dürfte am Dienstag Opfer eines Trickdiebstahles geworden sein. Ein Unbekannter hatte vorgegeben, Mitarbeiter einer „Schimmelbekämpfungsfirma“ zu sein und erschlich sich so, Zutritt zur Wohnung der Frau. Dabei dürfte der Mann Schmuck erbeutet haben.

Opfer in Gespräch verwickelt

Der Verdächtige läutete kurz nach 12 Uhr Mittag an der Wohnungstüre seines Opfers. Der Mann gab sich dabei als Servicemitarbeiter einer Lüftungsfirma aus. „Er müsse Feuchtigkeitsmessungen zur Vorbeugung gegen Schimmelbildung durchführen.“ Die 75-Jährige ließ den Mann in die Wohnung. Dort hantierte der Verdächtige im Badezimmer mit einem Messgerät, ersuchte die Frau den Wasserhahn aufzudrehen, und verwickelte sein Opfer zugleich in ein Gespräch. Dabei dürfte ein weiterer Täter die Wohnung unbemerkt betreten und Schmuck aus anderen Räumen gestohlen haben.

Sohn alarmierte Polizei

Nachdem der „Servicemitarbeiter“ die Wohnung wieder verließ, erkundigte sich die Grazerin bei ihrer Hausverwaltung. Nachdem dort ein Arbeitsauftrag definitiv ausgeschlossen werden konnte, verständigte die 75-Jährige ihren Sohn. Es folgte schließlich die Anzeige bei der Polizeiinspektion Schmiedgasse. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz führt nun die weiteren Ermittlungen.