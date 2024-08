In der Nacht auf Freitag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem aufsehenden Einsatz in Graz-Gries gerufen: In einem Mehrparteienhaus in der Karlauerstraße war in einer Wohnung im dritten Stock ein Brand ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchtete der Bewohner auf den Balkon.