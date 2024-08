Im Rahmen der diesjährigen Augustini-Festtage geben sich in Fürstenfeld die Austropop-Größen die Klinke in die Hand. Vorläufiger Höhepunkt war der Auftritt der heimischen Supergroup Aut of Orda am Samstag. Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner haben sich 2023 zu dieser Formation vereinigt und ein völlig neues Musikgenre geschaffen, indem sie Dialektpop und Dancefloor kombinieren. Mit dem Programm „Das Empörium schlägt zurück“ versetzten die Chartstürmer die Thermenhaupstadt in den Ausnahmezustand. Vor Beginn der Show besuchte Bürgermeister Franz Jost gemeinsam mit Eventmanager Markus Jahn die Stars des Abends und ließen sich Autogramme geben.