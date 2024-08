Am Dienstagabend fuhr ein 55-jähriger Buslenker aus Graz fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem Linienbus der Holding Graz auf der Pestalozzistraße in Richtung Norden und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-jähriger Afghane aus dem Bezirk Schärding (OÖ) mit seinem Pkw in der Schießstattgasse in westlicher Richtung. Der PKW-Lenker wollte die Kreuzung Schießstattgasse/Pestalozzistraße ebenfalls geradeaus zu überqueren.

Kollision im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten voneinander abweichen, ermittelt die Polizei derzeit den genauen Unfallhergang.

Sieben Personen verletzt

Durch die vom Busfahrer eingeleitete Notbremsung kamen mehrere Fahrgäste zu Sturz. Insgesamt wurden sechs Personen im Bus leicht verletzt, darunter ein dreijähriges Kind. Auch der 21-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.