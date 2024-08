Zu einer ganz besonderen Italien-Reise sind 300 steirische Kinder und Jugendliche aufgebrochen: 50.000 in Summe kamen in der Vorwoche nach Rom, um an der 13. Internationalen Ministranten-Wallfahrt teilzunehmen. Auftakt für die steirische Delegation war der feierliche Sendungsgottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl in Mariatrost. Mit acht Bussen machten sich die jungen Pilgerinnen und Pilger dann auf den Weg in die Ewige Stadt.