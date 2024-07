In der vierten Ausgabe der neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ begleitet Moderatorin Nina Horowitz heute Abend, am 29. Juli ab 20.15 Uhr auf ORF 2, sieben statt der üblichen sechs Kandidaten. Besonders stark ist diesmal die Steiermark vertreten – eine Teilnehmerin und zwei Teilnehmer aus dem Bundesland begeben sich via Rundfunk auf die Suche nach der großen Liebe.

Juliane sucht einen „Knackarsch“

So hofft die 77-jährige Juliane, eine pensionierte Krankenschwester, auf einen Partner, der bis zu 15 Jahre jünger sein darf. Ihre Priorität liegt auf einer starken sexuellen Verbindung, die sie nur in Verbindung mit Liebe wiederentdecken möchte. Der Mann fürs Leben sollte für sie „stattlich, gepflegt, groß und stark sein“. Nachsatz: „Einen Knackarsch“ dürfe er schon haben. Trotzdem gilt: „Er ist ein Lord, ich bin eine Lady“.

Daniel steht auf „blaue Augen“

Aus der Südsteiermark ist Daniel, ein 32-jähriger Bürokaufmann mit einer Vorliebe für Kreuzfahrten – schon 27 Mal ging er auf hoher See auf Reisen. Sein Traum? „Wenn ein Mann mit blauen Augen vor mir steht, kann ich dahinschmelzen!“ Daniel ist in seiner Pfarre als Lektor tätig, aber sein Partner muss nicht gläubig sein – der gemeinsame Glaube an die Liebe reicht ihm aus. Und, dass auch er zu seiner Sexualität steht.

Max sieht sich als Danny DeVito

Max, ein 50-jähriger technischer Zeichner und Musikant, beschreibt sich selbst als den „steirischen Danny DeVito“. Er sucht eine eigenständige Frau mit Humor, die sportlich ist und zwischen 45 und 60 Jahre alt sein sollte, denn: „Ich bin ein Mensch, der sehr gern lacht. Weil jeder Tag schön ist, den man auf der Welt ist“, Seine zukünftige Partnerin sollte sich auch mit seiner Lieblingsgitarre Claudia anfreunden können.

In der aktuellen Folge tritt übrigens erstmals ein partnersuchendes Geschwisterpaar gemeinsam vor die Kamera: Sylvia und Christian, 69 und 66 Jahre alt aus Wien. Wer den Ausstrahlungstermin am Abend nicht erwarten kann, kann die Sendung bereits seit heute, 9 Uhr auf ORF ON ansehen. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ wird ab diesem Sommer auch mit Audiodeskription angeboten, um sie für sehbehinderte Menschen zugänglicher zu machen. Diese Funktion ist auf dem zweiten Tonkanal des Fernsehgeräts sowie im Stream verfügbar.