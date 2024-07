Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagabend in der Kärntner Straße. Drei Autos waren im Kolonnenverkehr stadteinwärts unterwegs, aufgrund der Verkehrslage mussten die ersten beiden Fahrzeuge anhalte. Der Lenker des dritten Wagens bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorderen, stehenden Pkw auf. Das Auto wurde gegen den ersten Pkw geschoben, eine 80-jährige Grazerin, die am Beifahrersitz des mittleren Fahrzeugs saß, wurde leicht verletzt.

Die Rettung brachte die verletzte Frau ins UKH Graz. Ein Alkotest verlief bei allen beteiligten Fahrzeuglenkern negativ.