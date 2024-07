Ein Streit im Jänner mit tödlichen Folgen landet vor dem Straflandesgericht. So bestätigt die Staatsanwaltschaft Graz, dass gegen einen 29-Jährigen Anklage erhoben worden ist – Vorwürfe: Mord und versuchte schwere Körperverletzung, bestätigt ein Sprecher einen Krone-Bericht. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, der Verhandlungstermin noch offen.

Ausgangspunkt: Eine Auseinandersetzung am späten Abend in Graz-Gries. Vor einem Lokal soll ein 29-Jähriger einem Mann schwere Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Den 54-Jährigen soll er im Anschluss so getreten haben, dass dieser zu Boden ging. Der 29-Jährige soll aber erneut zugetreten haben: Der 54-Jährige erlitt schwere innere Verletzungen und verstarb noch am Tatort.

Der 29-Jährige wurde ausgeforscht und festgenommen. Er gab zu, gegen den Körper des 54-Jährigen getreten zu haben, bestritt allerdings eine Tötungsabsicht. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Obduktion des Opfers ergab: Der 54-Jährige hatte schwere innere Verletzungen im Bauchraum erlitten, die zu inneren Blutungen und in der Folge wahrscheinlich zum Tod führten.