„Love hurts, love scars“, krächzte Dan McCafferty in den Siebzigerjahren und klang elend. „Love is a battlefield“, behauptete Pat Benatar in den Achtzigern und heute zwitschert Taylor Swift: „Boys only want love if it’s torture.“ Schmerz, Narben, Schlachtfeld, Folter: Damit verschlagworten wir im Westen unser Verständnis von Liebe.