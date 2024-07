Einen Sommer in den Bergen verbringen, mit anderen Kindern im Wald spielen und jeden Tag etwas Neues erleben - das ermöglichen Nina Gletter und Claudia Otter im Jungscharlager auf der Hosenhanselhütte bei Anger der Pfarre Schutzengel in Graz-Eggenberg. Bereits zum zweiten Mal in Folge organisierten die beiden Studentinnen das Sommercamp.