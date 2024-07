Ohne Unterstützung läuft in der Schule gar nichts. Die Einrichtungen sind groß, administratives Personal ist gefragt. Ansonsten bleibt viel zusätzlicher Verwaltungsaufwand bei den Schulleitungen hängen. Schon vor Jahren stellte das Bildungsministerium aber fest, dass es in vielen Pflichtschulen am administrativen Unterstützungspersonal fehle. Für Bundesschulen wird ein solches Personal gestellt.