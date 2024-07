Der Sommer hat begonnen, die Ferien auch. Für manche Kinder steht statt Entspannung jetzt aber Lernen am Programm. Schon während des Schuljahres haben zuletzt laut AK Steiermark rund 30 Prozent aller Schülerinnen und Schüler Nachhilfe in Anspruch genommen. Von 19 bis 80 Euro pro Einzelstunde (45, 50, 60 oder 90 Minuten) ­– so stark variieren die Kosten in der Steiermark, wie die Arbeiterkammer in diesem Semester erhoben hat. Und die Eltern? Die greifen für ihre Kinder brav ins Geldbörsel. Im Jahr 2022 wurden in der Steiermark rund 16,3 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben.