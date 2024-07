Im Grazer Bezirk Lend ist es Dienstagabend fast zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Moped gekommen. Kurz vor 19 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem E-Moped am Lendkai in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Bei einer Zufahrtsrampe dürfte er zu einer Vollbremsung gezwungen worden sein, weil ein Pkw plötzlich von rechts gekommen war. Der 58-Jährige kam zu Sturz und konnte eine Kollision verhindern. Dabei verletzte er sich leicht. Laut Zeugenaussagen hat der Pkw-Lenker nur kurz angehalten und ist dann weitergefahren. Der 48-jährige Lenker konnte aber von der Polizei ausgeforscht werden. Laut aktuellen Erkenntnissen dürfte es aufgrund einer Vorrangverletzung des Pkw-Lenkers zur Vollbremsung und einer beinahen Kollision gekommen sein, so berichten es die Beamten.