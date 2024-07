Spenden für gehörlose Menschen wollten zwei Frauen in Eisenerz und Trofaiach sammeln. Und das taten sie im Laufe des Montags auch in Eisenerz und Trofaiach. Doch, die Wohltätigkeit war nur ein Vorwand, um an noch mehr Geld zukommen. In Folge der vermeintlichen Spendensammlung wurden nämlich Spender um größere Beträge gebracht.

Eines der Oper erstattete nach einem dieser Diebstähle Anzeige bei der Polizei. In Folge der rasch eingeleiteten Fahnung konnten Beamte der Polizeiinspektion Trofaiach die beiden mutmaßlichen Täterinnen – 22 und 24 Jahre alt – festnehmen. Zudem wurden auch zwei weitere Männer (21 und 23) festgenommen. Laut Informationen der Polizei dürften diese die beiden Frauen mit dem Auto zu den Tatorten gefahren haben.

Geld, Kleidung und Parfums gestohlen

Im Fahrzeug konnte nicht nur Geld, sondern auch weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Demnach dürfte die Diebesbande auf Raubzug durch mehrere Geschäfte im Bezirk Leoben gewesen sein. Gestohlen wurde Parfum und Kleidung. Die vier Mitglieder der Bande, die alle die rumänische Staatsbürgerschaft besitzen und in Deutschland gemeldet sind, wurden in das Polizeianhaltezentrum Graz bzw. in den Verwahrungsraum einer Polizeidienststelle in Leoben verbracht.

Die Polizei vermutet noch weitere Opfer, dieser werden ersucht, sich unter der Nummer 059133/6327 bei der Polizeiinspektion Trofaich zu melden.