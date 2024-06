In der Judendorfer Straße, in Graz-Gösting, brannte am Sonntag ein aufgelassenes Wirtschaftsgebäude. Zahlreiche Anzeiger meldeten den Brand eines Gebäudes auf Höhe der Grazer Nordausfahrt, welcher aufgrund der starken Rauchentwicklung bereits von weitem ersichtlich war. Als die Berufsfeuerwehr Graz eintraf, stand bereits der Dachstuhl und ein angebauter Lagerbereich aus Holz in Vollbrand.

Aufgrund des baulichen Zustandes bestand akute Einsturzgefahr - die Brandbekämpfung musste ausschließlich von außen erfolgen. Um 18 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Personen wurden keine verletzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt.