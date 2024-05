Unter dem Motto „Denn ich will Frieden geben im Land“ feierte Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl am Donnerstag das Fronleichnamsfest in Graz. Mit einer Neuerung: Nach der feierlichen Messe im Dom führte die Prozession durch das Burgtor in den Stadtpark und über den Platz der Versöhnung zum Katholikentagskreuz auf der Passamtswiese und damit dorthin, wo 1981 der Steirische Katholikentag und 1997 die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung ihren Abschluss fanden. „Damit bekennen wir deutlich: Geschwisterlichkeit und Versöhnung tun uns auch heute not und gut“, so der Bischof in seiner Meditation vor dem Kreuz. Zugleich solle damit auch sichtbar gemacht werden, dass die katholische Kirche im Land ihren Beitrag zu einem gelingenden Miteinander und zum Frieden unter den Menschen leisten wolle.