Ein 23-jähriger Wiener fuhr am Pfingstmontag um 8.50 Uhr mit seinem Longboard am westlichen Gehsteig der Straßganger Straße in Richtung Süden. Gegenüber eines Gasthauses auf Höhe Straßganger Straße 429 wurde der 23-Jährige laut eigenen Angaben gegenüber der Polizei von einem unbekannten Radfahrer überholt und geschnitten.

Dabei kam der junge Mann zu Sturz. Er musste nach der Erstversorgung mit einer schweren Schulterverletzung in das LKH Graz eingeliefert werden. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Polizei fahndet nun nach ihm.