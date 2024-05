Am späten Samstagnachmittag kam es im Ortsgebiet von Krieglach zu einem Verkehrsunfall: Eine PKW-Lenkerin, die aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stammt, fuhr gegen 17:15 Uhr auf der Weizer Straße (B72). An der Kreuzung mit der Karl-Morre-Gasse wollte sie in diese nach links abbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld übersehen haben. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei welcher der 52-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in das LKH Bruck an der Mur.